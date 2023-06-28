Пресс-тур на место строительства участка Московского скоростного диаметра

Предлагаем Вашему вниманию ознакомиться с итогами пресс-тура на место строительства участка Московского скоростного диаметраВ четверг, 22 июня 2023 года в 14:00 состоялось пресс-мероприятие «Пресс-тур на площадку строительства участка Московского скоростного диаметра (ЮВХ-8)» Мосгосстройнадзор проводит выездную проверку хода строительства участка Московского скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД, который возводится в составе Юго-Восточной хорды (ЮВХ-8)-какой гарантийный срок участка-какие районы связывает участок-какой проект озеленения на участке-как происходило строительство под действующей железной дорогойЭто и многое другое в нашем эксклюзивном видеоролике,стенограмме и фотоматериалах.