Иркутская геологической организация недоплатила в казну 34 млн рублей налогов

В Иркутске главный бухгалтер и генеральный директор геологоразведочной организации вступили в сговор с целью уклонения от уплаты налогов на сумму более 34 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК про региону.
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