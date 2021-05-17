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Новости компании Tesla China

Портал PRC.TODAY подготовил для вас подборку новостей о компании Tesla China. Tesla тормозит покупку земли в Шанхае из-за китайско-американской напряжённости «Американский производитель электромобилей Tesla Inc приостановил планы по покупке земли для расширения своего шанхайского завода и превращения его в глобальный экспортный центр» —  сообщили люди, знакомые с этим вопросом, из-за неопределённости, вызванной напряженностью между США … Сообщение Новости компании Tesla China появились сначала на Новостной портал PRC.

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