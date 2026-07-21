Мнение: «Действиями в Африке Украина подмочила свою репутацию», – Владислав Бриг

В программе «Мнение» политический эксперт Владислав Бриг прокомментировал заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации о том, что французы совместно с представителями Украины планируют операции террористов в Африке против правительственных частей тех стран, на территории которых они действуют.
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