Степашин о Fan ID: «Неоднозначное решение. Давно говорилось, что билеты надо продавать по паспортам – сразу все видно»

«Логика такая, как я понимаю – чтобы был порядок, чтобы мы контролировали людей. Давно говорилось, что надо давать людям покупать билеты по паспортам, сразу все видно.
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