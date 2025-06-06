Троицкая родительская суббота в 2025 году: дата, история и традиции

Православные в России отмечают Троицкую родительскую субботу В Русской православной церкви существуют так называемые родительские субботы — дни особого поминовения усопших, когда принято посещать кладбища и молиться за родных и близких, отошедших в мир иной.
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