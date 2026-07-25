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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Гражданин Китая пытался вывезти из Алтайского края сомнительный говяжий рубец

Гражданин Китая пытался вывезти из Алтайского края сомнительный говяжий рубец

Специалисты запретили вывоз говяжьего рубца через государственную границу На российско-казахстанской границе в Алтайском крае предотвратили вывоз партии говяжьего рубца без необходимых ветеринарных документов.

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