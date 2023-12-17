Владимир Путин назвал полной чушью слова Байдена о возможном нападении РФ на НАТО Ирэн ОрлонскаяВладимир Путин, Президент Российской Федерации, выразил своё недовольство заявлением президента США Джо Байдена о возможной агрессии со стороны России в отношении НАТО.
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