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Россиян предупредили о скором подорожании кофе

Россиян предупредили о скором подорожании кофе

Любителям кофе следует приготовиться к тому, что траты на напиток увеличатся. Уже в следующем месяце цены в отечественных торговых сетях на этот товар вырастут не менее, чем на десять процентов, предупредил «Коммерсант» со ссылкой на ретейлеров.

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