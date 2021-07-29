Россиян предупредили о скором подорожании кофе

Любителям кофе следует приготовиться к тому, что траты на напиток увеличатся. Уже в следующем месяце цены в отечественных торговых сетях на этот товар вырастут не менее, чем на десять процентов, предупредил «Коммерсант» со ссылкой на ретейлеров.