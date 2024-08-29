На заседании Совета Украина-НАТО говорили о создании щита ПВО для Украины

На состоявшемся 28 августа онлайн-заседании Совета Украина-НАТО, которое созвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по просьбе Киева из-за ударов ВС РФ по украинской энергетической инфраструктуре 26 августа на уровне министров обороны, союзники обсудили дальнейшие планы по поставке Украине систем противовоздушной обороны и ракет для них, а также создание щита ПВО.