К 2030 году между Петербургом и Ленобластью запустят два диаметральных железнодорожных маршрута

Они соединят Белоостров с Ломоносовым и Гатчину с Токсово В Петербурге на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области обсудили запуск двух диаметральных железнодорожных маршрутов.
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