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Умножить и отнять: почему регулярно повышается утилизационный сбор

Умножить и отнять: почему регулярно повышается утилизационный сбор

Что такое утилизационный сбор? Если почитать официальные документы, то это как бы предоплата за то, чтобы в будущем машину, которая исчерпала ресурс, правильно разобрали и переработали металл, пластик и другие составные материалы.

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