Начальник штаба обороны ВС Великобритании объяснил, что помешало наступлению Украины, кроме плохой погоды

Глава штаба обороны Вооружённых сил Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что Линия обороны ВС РФ оказалась крепче, чем полагали на Западе, в связи с чем украинское контрнаступление идет медленными темпами.
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