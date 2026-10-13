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Царьград

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"Дать отпор или уступить?": Politico рассказала о дилемме Зеленского в отношении Трампа

"Дать отпор или уступить?": Politico рассказала о дилемме Зеленского в отношении Трампа

У Владимира Зеленского дилемма – в отношениях Киева и Вашингтона наступил переломный момент и сейчас главарю киевского режима необходимо определиться: "дать отпор или отступить".

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