Telegraph: Великобритания отправит на Украину свои войска для тренировки ВСУ

Британские войска будут впервые размещены на Украине. Такие планы сейчас обсуждаются в военном командовании, сообщила британская газета Telegraph, ссылаясь на министра обороны Великобритании Гранта Шэппса.
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