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Сноб

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Всё уже придумано: что теперь делать креатору?

Всё уже придумано: что теперь делать креатору?

Эксперты ADCR Awards рассказали «Снобу», почему проблема современного креатора заключается в неправильном отношении к уже существующему, где заканчивается вдохновение и начинается копирование, а также почему иногда единственный способ придумать своё — перестать смотреть на чужое.

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