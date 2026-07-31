Всё уже придумано: что теперь делать креатору?

Эксперты ADCR Awards рассказали «Снобу», почему проблема современного креатора заключается в неправильном отношении к уже существующему, где заканчивается вдохновение и начинается копирование, а также почему иногда единственный способ придумать своё — перестать смотреть на чужое.
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