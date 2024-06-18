Ольга Лубнина стала заместителем председателя Правительства Удмуртии

Сегодня стало известно о новых назначениях в правительстве Удмуртии. Глава региона Александр Бречалов подписал указ, согласно которому Ольга Лубнина займет пост заместителя Председателя Правительства с сохранением за собой нынешнего поста министра социальной политики и труда.