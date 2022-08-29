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Илон Маск: "Без нефти и газа человеческая цивилизация рухнет"

Илон Маск: "Без нефти и газа человеческая цивилизация рухнет"

Американский предприниматель Илон Маск считает, что мир по-прежнему остро нуждается в нефти и газе. Об этом он заявил журналистам в понедельник на международной конференции по энергетике и технологиям ONS-2022 в норвежском Ставангере, сообщает Noi.

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