NYT: жители Гросенхайна отказались строить военный завод из страха перед Путиным

По информации газеты New York Times (NYT), жители Гросенхайна в Германии выступили против строительства завода по производству боеприпасов для Украины, опасаясь реакции президента России Владимира Путина.
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