Max показал трейлер «Озера Каддо»

Вышел трейлер фильма «Озеро Каддо». Видео представлено на YouTube-канале стримингового сервиса Max. В актерский состав вошли Дилан О’Брайен, Эрик Ланж, Элиза Скэнлен, Лорен Амброуз, Дайана Хоппер, Кэролайн Фальк, Сэм Хеннингс и другие.
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