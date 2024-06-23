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Военное обозрение

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Советские ЗРК семейства СА-75 и С-75, а также их иностранные копии

Советские ЗРК семейства СА-75 и С-75, а также их иностранные копии

После принятия на вооружение стационарной многоканальной ЗРС С-25 встал вопрос о создании одноканального по цели, но гораздо более дешевого комплекса, обладающего возможностью менять позицию.

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