Услуги по «переобувке» и летние шины в России подорожают до 50%, — эксперт Алиса БронскаяВ России цены на летние шины и услуги по замене шин на автомобиле могут увеличиться на 30–50%, особенно в случае использования водителем премиальных марок, завозимых из Европы.