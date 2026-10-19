Заявление о необходимости закрытия региональных больниц ради экономии бюджетных средств, озвученное представителем Совета Федерации Анатолием Артамоновым, возвращает нас к хорошо знакомой, но от этого не менее болезненной риторике «оптимизации»: «Больницы построили, но они пустуют.
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Физическое здоровье населения - глобальная цель Государства Разумного, достижение которой, обеспечивает возможность духовного, интеллектуального, профессионального развития населения. То есть максимальной самореализации - социальной, профессиональной, творческой... То есть укреплению собственно Государства, экономического, научного, промышленного, военного, с/х, морального. Якобы сэкономленные, озвученные представителем Совета Федерации Анатолием Артамоновым, меры по "оптимизации" принесут Государству абсолютно противоположные последствия с колоссальными убытками по всем направлениям. В том числе и по решению демографической проблемы. Самая большая страна Мира без многочисленного здорового населения возможно, в перспективе скрытых планов "оптимизаторов" подлежит заселению представителями "золотого миллиарда" в который некоторые мечтают попасть сами...
Раздутый штат чиновников - вот истинная угроза России.
Прошли выборы и собрали очередную шайку!
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ОПТИМИЗАИЯ...ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ РОССИИ....
Автор прав, приличные люди, когда есть такая необходимость, экономят на себе, а не на других.