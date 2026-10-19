Заявление о необходимости закрытия региональных больниц ради экономии бюджетных средств, озвученное представителем Совета Федерации Анатолием Артамоновым, возвращает нас к хорошо знакомой, но от этого не менее болезненной риторике «оптимизации»: «Больницы построили, но они пустуют.