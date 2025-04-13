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Царьград

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В результате землетрясения в Таджикистане разрушены 17 домов и школа

В результате землетрясения в Таджикистане разрушены 17 домов и школа

Землетрясения произошло в Таджикистане сегодня утром.Частично разрушенными оказались 17 жилых домов и школа, находящиеся в эпицентре землетрясения на востоке Таджикистана, пишет издание Газета.

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Комментарии
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Eduard
Нам все равно,помогать им не собираемся!
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17 час.
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