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Ответные санкции: Китай запретил экспорт в США редкоземельных металлов

Ответные санкции: Китай запретил экспорт в США редкоземельных металлов

КНР объявила о нанесении ответного удара в разгорающейся торговой войне с США. Министерство торговли Китая заявило о запрете на экспорт в Штаты товаров двойного назначения, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами.

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