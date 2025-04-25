Владивосток возвращает шествие 'Бессмертный полк' в очный формат 9 мая

Впервые с 2022 года во Владивостоке пройдет акция "Бессмертный полк" в очном формате. Памятное шествие состоится 9 мая после парада, объединяя горожан и гостей города в честь участников Великой Отечественной войны.
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