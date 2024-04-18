Почему Эвелина Бледанс всегда показывает «особенного» ребенка, а об обычном старшем сыне мало кто знает

Эвелина Бледанс – мама двоих детей. 55-летняя телезвезда часто делится фотоснимками с младшим сыном, а вот о старшем наследнике мало что известно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Мальчик — вылитый Киркоров», – Анастасия Стоцкая показала подросших детей
- «Пришлось сменить место жительства», – ведущий «Честного детектива» Эдуард Петров опасается за жизнь жены и детей
- «Когда помощь нужна — помогите, а потом „не суй свой нос“. Тогда поищите немую бабушку», – свекровь Алексы ответила на обвинения певицы
Свежие комментарии