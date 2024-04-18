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Почему Эвелина Бледанс всегда показывает «особенного» ребенка, а об обычном старшем сыне мало кто знает

Почему Эвелина Бледанс всегда показывает «особенного» ребенка, а об обычном старшем сыне мало кто знает

Эвелина Бледанс – мама двоих детей. 55-летняя телезвезда часто делится фотоснимками с младшим сыном, а вот о старшем наследнике мало что известно.

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