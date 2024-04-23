Минздрав зарегистрировал аналог «Спинразы». Как пишут Ведомости, отечественное лекарство «Лантесенс» можно будет купить по более низкой цене, чем оригинальный препарат, стоимость которого в России составляет 5 млн 130 тыс.
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