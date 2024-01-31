Депутат Рады Гончаренко: офис Зеленского обеспокоен политзаявлениями Залужного

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в офисе президента Владимира Зеленского обеспокоены тем, что главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный делал политические, а не военные заявления.
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