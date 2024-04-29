В аэропортах Москвы застряли около тысячи граждан Таджикистана

В центре временного содержания находятся 954 гражданина Таджикистана, заявили в МИД этой страны. По словам официального представителя МИД Таджикистана Шохина Самади, в аэропортах Москвы сейчас «застряли» около тысячи граждан его страны, в том числе те, кто приехал учиться в российских вузах.
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