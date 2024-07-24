Невролог рассказала, что делать при боли в шее

Тянущая боль в шее, которая возникает из-за переохлаждения и неудобной позы, знакома многим. Большая часть таких случаев приходится на лето — сезон сквозняков из-за открытых окон, кондиционеров и вентиляторов.
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