Царьград

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Власти США утаили от русских дипломатов арест бизнесмена из России

Власти США утаили от русских дипломатов арест бизнесмена из России

Заведующая консульским отделом посольства нашей страны в Соединённых Штатах Надежда Шумова сообщила о том, что американские власти не уведомили посольство России об аресте в штате Флорида Анатолия Легкодымова, подозреваемого в отмывании денег.

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