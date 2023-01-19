Власти США утаили от русских дипломатов арест бизнесмена из России

Заведующая консульским отделом посольства нашей страны в Соединённых Штатах Надежда Шумова сообщила о том, что американские власти не уведомили посольство России об аресте в штате Флорида Анатолия Легкодымова, подозреваемого в отмывании денег.
Заведующая консульским отделом посольства нашей страны в Соединённых Штатах Надежда Шумова сообщила о том, что американские власти не уведомили посольство России об аресте в штате Флорида Анатолия Легкодымова, подозреваемого в отмывании денег.
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