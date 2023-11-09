Экс‑сотрудник Белого дома назвал главную цель США на Ближнем Востоке

РИАМО - 9 ноя. Вашингтон стремится расширить конфликт между Палестиной и Израилем, чтобы спровоцировать в регионе новые войны, заявил сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс, пишет РИА Новости.
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