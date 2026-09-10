ISU отказал Валиевой, Кондратюку, Степановой и Букину в нейтральном статусе

Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил апелляцию российских фигуристов Камилы Валиевой , Марк Кондратюка , Александры Степановой и Ивана Букина на получение нейтрального статуса.
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