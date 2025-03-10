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Властям США удалось подобрать для американского бизнеса TikTok четырёх покупа...

Властям США удалось подобрать для американского бизнеса TikTok четырёх покупа...

Властям США удалось подобрать для американского бизнеса TikTok четырёх покупателейНеумолимо приближается 5 апреля, и хотя Дональд Трамп (Donald Trump) неоднократно заявлял, что может продлить отсрочку на вступление запрета на работу TikTok в США, это не подразумевает его бездействие в поиске потенциальных покупателей.

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