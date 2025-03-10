Властям США удалось подобрать для американского бизнеса TikTok четырёх покупа...

Властям США удалось подобрать для американского бизнеса TikTok четырёх покупателейНеумолимо приближается 5 апреля, и хотя Дональд Трамп (Donald Trump) неоднократно заявлял, что может продлить отсрочку на вступление запрета на работу TikTok в США, это не подразумевает его бездействие в поиске потенциальных покупателей.