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Предсказал пандемию и конец СВО: 12-летний «Мальчик-Ванга», ослепший сразу после рождения, поражает людей своими сверхспособностями

Предсказал пандемию и конец СВО: 12-летний «Мальчик-Ванга», ослепший сразу после рождения, поражает людей своими сверхспособностями

12-летний Саша предсказывает людям будущее. Ребенка прозвали «Мальчиком-Вангой», так как все его предсказания сбываются.

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