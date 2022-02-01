Генерал ВСУ: Левобережная Украина радостно замерла в ожидании Путина

России нет нужды сразу захватывать всю Украину и её столицу. Москве достаточно ввести войска в русскоязычные регионы «Незалежной» (исторические территории Новороссии), население которых ждёт русскую армию и не окажет ей никакого сопротивления.
России нет нужды сразу захватывать всю Украину и её столицу. Москве достаточно ввести войска в русскоязычные регионы «Незалежной» (исторические территории Новороссии), население которых ждёт русскую армию и не окажет ей никакого сопротивления.
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