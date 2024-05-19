Лучший собеседник. Психолог рассказал, опасно ли говорить во сне

Разговоры во сне вызывают много вопросов — опасно ли это, о чем говорит. Что это за феномен, aif.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.
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