Лучший собеседник. Психолог рассказал, опасно ли говорить во сне

Разговоры во сне вызывают много вопросов — опасно ли это, о чем говорит. Что это за феномен, aif.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.