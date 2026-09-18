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Шоу-бизнес: Какая беда чуть не сломала Вячеслава Мясникова, почему он пожалел про уход из «Уральских пельменей», и Как юморист живёт теперь

Шоу-бизнес: Какая беда чуть не сломала Вячеслава Мясникова, почему он пожалел про уход из «Уральских пельменей», и Как юморист живёт теперь

Вячеслав Мясников много лет был одним из тех, на ком держались «Уральские пельмени». Его песни под гитару знала вся страна, а обаяние делало его любимцем публики.

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