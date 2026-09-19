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Пятый канал

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Захарова ответила на призыв Каллас не признавать российские выборы

Захарова ответила на призыв Каллас не признавать российские выборы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв главы Евродипломатии Каи Каллас к странам Европейского союза отказаться от признания российских выборов.

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