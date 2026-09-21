В суде от улыбки не осталось и следа: Чем закончилось громкое дела мэра подмосковных Химок

Рутина подмосковных администраций - это отлаженный механизм из совещаний, бумаг и планов развития, где каждый день похож на предыдущий.
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