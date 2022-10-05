Яичные блинчики без муки с кремом из авокадо.

Б * ж * у * ккал на 100 гр 10. 01*12. 52*3. 35*167. 71 (. Посчитали для форели.Эти блинчики по сути своей такой тонкий омлет, но по факту - чем не блинчики а крем из авокадо с слабосоленым лососем стали очень хорошим дополнением таким блинчикам.