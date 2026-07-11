Крах дипломатии: Иран и США переходят к стратегии прямого противостояния

На фоне фактического отказа Вашингтона от мирного меморандума с Тегераном и заметного ужесточения американской риторики иранская сторона, судя по опубликованным заявлениям, также перешла к новому этапу политического позиционирования, связанному с противостоянием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии