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Крах дипломатии: Иран и США переходят к стратегии прямого противостояния

Крах дипломатии: Иран и США переходят к стратегии прямого противостояния

На фоне фактического отказа Вашингтона от мирного меморандума с Тегераном и заметного ужесточения американской риторики иранская сторона, судя по опубликованным заявлениям, также перешла к новому этапу политического позиционирования, связанному с противостоянием.

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