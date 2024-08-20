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Лукашенко не исключил устранение Зеленского ближним кругом

Лукашенко не исключил устранение Зеленского ближним кругом

Глава Белоруссии считает, что Зеленского могут устранить, назвав врагом Украины.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не исключает варианта устранения президента Украины Зеленского людьми из ближнего круга.

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