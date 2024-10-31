Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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План мира в голове украинца

План мира в голове украинца

Как говорят политологи, «мои украинские источники» сообщили мне про три элемента актуальной картины мира на Украине.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Не знаю как будет заканчиваться демилитаризация Украины, тем более денацификация - уже страны Европы (Прибалтика в первую очередь) ей &quot;заболели&quot;. Было бы правильно провести референдумы во всех областях бывшей УССР как в Крыму и в 4-х областях, уже ставших российскими. Хотят - воссоединяются с РФ, не хотят - пусть будет государство с реальным нейтральным статусом. Другое дело как этот статус &quot;закрепить&quot; и проконтролировать, а то как с Финляндией будет.
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7 час.
BB
Belitskyi Belitskyi
похоже в хохляндии адекватных уже не осталось
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6 час.
ВераВерная
Не понятно, как с такими хотелками в головах свинорылых, с этими упоротыми дебилами мировые политики общаются? Ну цирк же полный, всем это ясно, а просроченный по миру мотается, чего-то там обсуждает, и его принимают и слушают его бред. Значит и вся эта КоЗа и Америка свихнулись давно. По-другому не объяснить.
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5 час.

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