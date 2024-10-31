План мира в голове украинца

Игорь Кузнецов

Не знаю как будет заканчиваться демилитаризация Украины, тем более денацификация - уже страны Европы (Прибалтика в первую очередь) ей "заболели". Было бы правильно провести референдумы во всех областях бывшей УССР как в Крыму и в 4-х областях, уже ставших российскими. Хотят - воссоединяются с РФ, не хотят - пусть будет государство с реальным нейтральным статусом. Другое дело как этот статус "закрепить" и проконтролировать, а то как с Финляндией будет.