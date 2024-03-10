Немецкий журналист раскритиковал отношение ВСУ к западной военной технике

Разместив слишком близко к линии соприкосновения американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, Вооруженные силы Украины (ВСУ) подставили сами себя: военная техника была уничтожена российской армией.
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