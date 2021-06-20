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Читатели Fox News раскритиковали приостановку военной помощи Украине

Некоторое время назад на страницах американского издания Politico появился материал о том, что Вашингтон в преддверии саммита в Женеве 16 июня принял решение не предоставлять Киеву финансовую помощь в размере 100 млн долларов, хотя ранее собирался это сделать.

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