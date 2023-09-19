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В Северной Осетии сотрудники уголовного розыска г. Моздока в считанные часы установили личность курьера мошенников и задержали его

В дежурную часть ОМВД России по Моздокскому району в течение суток обратились четыре пожилые местные жительницы и сообщили о мошеннических действиях, в результате которых трое из них лишились своих сбережений.

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