Путин: дефицит кадров в РФ сохранится в ближайшие годы, бизнес должен понять

Дефицит кадров в России сохранится в ближайшие годы, представители бизнеса должны этого осознавать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости.
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