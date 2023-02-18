4 филе, 2 ч. л. приправы для курицы, 1 плавленый сырок, 2 зубчика чеснока, петрушка. Куриное филе разрезать вдоль, отбить, посыпать приправой.
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